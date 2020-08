Ben Affleck hará un film sobre el backstage de "Barrio Chino"

Será una adaptación del libro “The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood”, de Sam Wasson, que explora, a partir de “Barrio Chino”, el cambio industrial y artístico que se dio cuando el cine estadounidense pasó de tener en cuenta a los directores del “Nuevo Hollywood” para alentar definitivamente a los “blockbusters” , los grandes éxitos de taquilla.