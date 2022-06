A 40 años de su estreno "The Thing", de John Carpenter, sorprende en los cines estadounidenses

Pero, como ocurre con casi toda la filmografía de John Carpenter, The Thing fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una película de culto. Una prueba de ellos es que, como indicó el sitio IndieWire, el largometraje con Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter y Keith David se reestrenó este domingo 19 de junio con un éxito sorprendente.

En efecto, la película -presentada por Fathom Events- se proyectó con una única función dominical en 730 salas y recaudó más de 500.000 dólares, suficiente para ubicarse en el noveno puesto del box-office de los Estados Unidos contra películas que se exhibieron en muchas más salas, con unas cuantas funciones diarias y estando disponible entre viernes y domingo (superó, por ejemplo, a Sonic 2). Fathom la volverá a proyectar este miércoles 22 y se espera un fenómeno similar.

Basada en la novela corta de 1938 Who Goes There?, escrita por John W. Campbell Jr., la historia ya había sido adaptada por Howard Hawks y Christian Nyby en 1951 en el film The Thing from Another World.