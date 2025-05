Keanu Reeves y Sandra Bullock volverán a protagonizar un película juntos

Bullock producirá a través de Fortis Films, al igual que su coprotagonista Reeves, además de Gordon y Bibby Dunn a través de The Mark Gordon Company, y Noah Oppenheim y Sarah Bremner a través de Prologue Entertainment.

El presente de Keanu Reeves y Sandra Bullock

Reeves es reconocido por sus actuaciones en las franquicias Matrix y John Wick. Recientemente protagonizó John Wick: Capítulo 4, además de ser productor ejecutivo de la película de 2021, Matrix Resurrections.

Recientemente, Bullock protagonizó y produjo La Ciudad Perdida para Paramount, Lo Imperdonable y Bird Box para Netflix. Anteriormente, recibió un Premio de la Academia por Un Sueño Posible y una nominación al Premio de la Academia por su actuación en Gravedad de Warner Bros.

La posibilidad de volver a protagonizar una película de "John Wick"

Reeves hizo su debut como John Wick en la película del mismo nombre de Chad Stahelski, y después de cuatro películas en solitario y otra aún por venir en Ballerina (protagonizada por Ana De Armas), Reeves habló sobre su futuro con el personaje.

John Wick finalmente encuentra su fin en los segundos finales de John Wick: Capítulo 4, y durante una charla reciente con ExtraTV, compartió que el fallecimiento de su personaje puede señalar el final de su reinado como el legendario asesino bajo The High Table: "Dios mío, bueno, hay una versión llamada 'Ballerina', que está en el mundo de 'John Wick', y John Wick hace una breve aparición. Así que, aparte de eso, no tengo ni idea. Ya sabes, el personaje está muerto. Murió en 'John Wick: Capítulo 4'. Lo sé, en Hollywood se puede... Lo sé, lo sé, es la historia de Hollywood. Ahora mismo, no hay."