El Ministerio de Salud anunció 110 despidos en el Posadas y sanciones para los trabajadores del Garrahan

A través de un duro comunicado, el Gobierno remarcó que "en esta gestión no hay lugar para ñoquis acomodados" y adelantó que tomará nuevas medidas para "limpiar el sistema, sin miedo y sin pausas".

"En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos . Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes", enfatizaron desde el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que en "los hospitales nacionales no hay lugar para gente que no trabaja". En ese sentido, señaló que se está llevando a cabo un "reordenamiento profundo" con el objetivo de tener una "salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos" y argumentó que los despidos en el Hospital Posadas fueron contra aquellas personas que "no cumplían con sus tareas".