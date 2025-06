Donald Trump aseguró que "analizará los hechos" sobre un posible indulto a Sean "Diddy" Combs

“No lo he visto, no he hablado con él en años”, dijo. “Solía tenerle mucho cariño, pero creo que cuando me presenté como candidato político esa relación se rompió… De repente leí unas declaraciones un poco desagradables en el periódico”.

Refiriéndose a un posible indulto, Trump añadió: "Sin duda, analizaría los hechos. Si creo que alguien está siendo maltratado, le caiga bien o no, no me afectaría en absoluto".

Las acusaciones contra Sean "Diddy" Combs

Combs se declaró inocente de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado y negó todas las demás acusaciones de mala conducta formuladas contra él.

También se declaró inocente de cinco cargos penales, incluyendo conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y prostitución. Ha negado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra y ha afirmado que toda la actividad sexual descrita por la fiscalía fue consensual.

El juicio por tráfico sexual y crimen organizado de Diddy comenzó el mes pasado y hasta ahora ha visto a su exnovia Cassie Ventura testificar en su contra en el tribunal y alegar que había pasado años sometiéndola a brutal violencia y abuso sexual.

Desde que comenzó el juicio, Justin Bieber ha desmentido los rumores de que él era una de las supuestas víctimas de Diddy , y Jamie Foxx ha rechazado las teorías conspirativas que dicen que el rapero intentó matarlo.