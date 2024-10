El día en que se conocieron Mick Jagger y Keith Richards: cómo ocurrió la génesis de los Rolling Stones

Ambos se subieron al mismo vagón. Keith, que llevaba consigo un disco de Chuck Berry y una guitarra que su madre le había regalado, se sorprendió al ver que Mick también traía un disco del artista de blues, así como uno de The Best Muddy Waters. No eran títulos cualquiera, sino que eran muy difíciles de conseguir.

“Si te subes a un tren con un tipo que lleva bajo el brazo los discos Rockin’ at the Hops de Chuck Berry y The Best de Muddy Waters, tienes que congeniar”, cuenta el guitarrista de los Rolling Stones en su biografía ‘Life’. Fue en ese vagón en el que ambos se dieron cuenta de que se tomaron ese tren que pasa solamente una vez en la vida. Conversaron e instantáneamente conectaron debido a su amor por la música.

También se dieron cuenta que ambos iniciaron en el rhythm & blues norteamericano por la misma persona: un compañero de Keith que se llamaba Dick Taylor. Su pasión por el género los llevó a juntarse esa misma tarde en la casa de Richards, y tan solo unos días después se reunieron en la casa del conocido en común, Taylor, quien formaba parte con Jagger de una banda llamada Little Blue and The Blue Boys.

De esa forma, Keith se unió a la banda de Mick a finales de 1961, y conformó la formación que completaban los guitarristas Dick Taylor y Bob Beckwith y el percusionista Alan Etherington, en aquel entonces, mejor amigo de Mick. “Me le pegué como una garrapata ¡Porque tenía de todo! Yo estaba fuera de órbita en esa época. Él pertenecía al circuito de Londres. Estudiaba en la London School of Economics. Yo no tenía dinero”, contó Richards luego.

Poco tiempo después, se sumaría Brian Jones al grupo y el resto es historia. “Mick Jagger y Keith Richards se conocieron en la plataforma 2 el 17 de octubre de 1961 y formaron The Rolling Stones, una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos”, reza una placa azul de la estación de Dartford, colocada por el concejo deliberante de Dartford.