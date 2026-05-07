"Leyendas de Barrio", el corto que reúne a Lionel Messi, Timothée Chalamet, Bad Bunny y más en la previa del Mundial

Adidas estrenó Leyendas del Barrio , un cortometraje en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que transforma historias de barrio en una narrativa épica, recordando a atletas en todas partes.

Liderado por el actor nominado al Oscar Timothée Chalamet , el corto reúne un elenco icónico que incluye a Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Trinity Rodman .

A través de los ojos de Chalamet, el público es presentado a un equipo imbatible que encarna la libertad de jugar al fútbol y ha dominado su campo local durante décadas.

Chalamet se propone formar un equipo capaz de enfrentarse a Clive, Ruthie e Isaak – el trío invicto cuya racha de “ganar o irse a casa” ha sobrevivido a generaciones de desafiantes. ¿Su leyenda? Tan fuerte que incluso ha superado a íconos de los años 90 como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero .

“Solía soñar con jugar con estos chicos - sabes, jugaba en Pier 40 cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane – haciendo mis propias versiones. Amo este juego, así que es increíble estar haciendo esto con adidas, capturado junto a los mejores de todos los tiempos. Soy un tradicionalista, no conozco ‘soccer’, conozco ‘fútbol’, y no puedo esperar a la Copa Mundial de la FIFA.” dijo Timothée Chalamet en un comunicado.

Cuenta con cameos de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz y Santiago Gimenez amplifican la historia, cada uno aportando a la leyenda del trío imbatible.

Con una banda sonora nostálgica, el estilo urbano de los 90, la tecnología analógica y los peinados que marcaron una época, Leyendas de Barrio celebra la libertad de jugar en el patio de una casa y el amor por el juego, convirtiendo las tradiciones del barrio en una historia épica para recordar a los deportistas de todo el mundo: You Got This.