HBO renovó "Harry Potter" para una segunda temporada: el inicio del rodaje de "La Cámara Secreta" ya tiene fecha + Seguir en









El plan de la cadena es adaptar los siete libros de “Harry Potter” de J.K. Rowling a siete temporadas de televisión a lo largo de una década.

HBO hizo oficial la segunda temporada de "Harry Potter".

HBO dio luz verde oficialmente a una segunda temporada de su próxima serie de Harry Potter, cuya primera temporada se estrenará esta Navidad.

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La noticia coincide con el plan de la cadena de adaptar los siete libros de “Harry Potter” de J.K. Rowling a siete temporadas de televisión a lo largo de una década. La segunda temporada, que se basará en el libro “Harry Potter y la cámara secreta”, comenzará a filmarse esta primavera.

Jon Brown, guionista de la primera temporada de la adaptación, ha sido ascendido a co-showrunner de la segunda temporada. Se une a la actual showrunner, Francesca Gardiner, quien declaró en un comunicado: "Al planificar la superposición de los calendarios de producción para terminar la primera temporada antes de Navidad y retomar la producción de la segunda esta primavera, ha quedado claro que contar con un co-showrunner es fundamental para mantener el ritmo. Me ha encantado trabajar con Jon desde el primer día que nos conocimos en 'Succession' hasta nuestros últimos proyectos juntos en "Harry Potter". No solo admiro enormemente su talento como guionista, sino que además es un excelente colaborador y una persona encantadora. Tenemos mucha suerte de contar con él".

Cómo será la primera temporada de Harry Potter Titulada “Harry Potter y la piedra filosofal” —basada en el título del primer libro de “Harry Potter”— la primera temporada comienza con el undécimo cumpleaños de Harry (Dominic McLaughlin), cuando recibe una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, lo que le abre un nuevo mundo al tiempo que le obliga a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

La serie está protagonizada por McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Gardiner ejerce como productor ejecutivo junto al director Mark Mylod; Rowling; Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV; y David Heyman de Heyday Films. Warner Bros. Television es el estudio.