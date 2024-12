El "Eras tour" de Taylor Swift es la primera gira en la historia en recaudar más de u$s2.000 millones

La única otra gira que ha superado oficialmente la marca de los mil millones de dólares es la gira mundial Music of the Spheres de Coldplay.

El precio medio inicial de venta de una entrada para el Eras Tour fue de 204 dólares. Mientras tanto, el precio medio en el mercado secundario fue más de diez veces superior: 2.952 dólares por entrada, según una cifra facilitada al Times por la empresa de reventa Victory Live.

Cuáles son las giras con mayor recaudación de la historia

La única otra gira que ha superado oficialmente la marca de los mil millones de dólares es la gira mundial Music of the Spheres de Coldplay, que según informó Billboard en agosto había alcanzado ese hito después de dos años y medio de espectáculos. En ese momento, Billboard dijo que era un récord histórico, aunque las estimaciones de la industria indicaban que la gira Eras probablemente habría alcanzado la marca de los mil millones de dólares a fines de 2023; Billboard no contabilizó eso en su registro en ese momento porque Swift no informó oficialmente las ganancias brutas.

Antes de las cifras de recaudación de Coldplay y ahora de Swift, la gira con mayores ingresos de todos los tiempos había sido la gira Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John, que recaudó 939 millones de dólares en un período de cinco años que abarcó espectáculos antes y después de una interrupción por la pandemia. La gira de John en ese momento eclipsó un récord que había sido establecido previamente por la gira Divide de Ed Sheeran, que en un período de años recaudó 776 mil millones de dólares.

De los más de 10 millones de entradas vendidas, las ocho noches de Swift en el estadio de Wembley representaron la venta de 753.112 entradas, según el Times. Esa fue la mayor cantidad de entradas vendidas en cualquier lugar del Eras Tour, aunque la mayor asistencia para una sola noche fue de 96.006 para un espectáculo el 16 de febrero de este año.

Aunque se creía que la gira de Swift había superado la marca de los mil millones de dólares en su año inicial, la gira con mayores ingresos de 2023 había sido clasificada oficialmente en la mayoría de las listas como el Renaissance World Tour de Beyoncé, que recaudó 579,8 millones de dólares en sus 56 espectáculos.