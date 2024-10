Taylor Swift anunció el lanzamiento de un libro sobre su "Eras Tour" y de las versiones físicas de "The Anthology"

Un vídeo de adelanto reveló que el libro de tapa dura de 256 páginas contendrá más de 500 fotografías de la gira, “de principio a fin”.

Swift dijo en un comunicado: “Aquí está la retrospectiva oficial de la gira más maravillosa de mi vida, mi amado 'Eras Tour'. Gracias a los fans que vinieron a este espectáculo. Ustedes fueron los que hicieron que el 'Eras Tour' fuera lo que es hoy”.

Una descripción dice: “El libro de tapa dura presenta más de 500 imágenes, incluidas fotos de actuaciones nunca antes vistas de todas las épocas, así como fotos exclusivas de ensayos e imágenes detrás de escena de instrumentos, vestuario, escenografía y bocetos de diseñadores utilizados durante la gira.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "We’ll be kicking off the final leg of The Eras Tour this week, which is hard to comprehend. This tour has been the most wondrous experience and I knew I wanted to commemorate the memories we made together in a special way. Well, two ways actually. Excited to announce that The Official Eras Tour Book, filled with my own personal reflections, never-before-seen behind the scenes photos, all the magical memories you guys brought every single night AND …. The Tortured Poets Department: The Anthology on vinyl and CD will all be available for the first time ever only at @Target starting Nov 29th. International info coming soon!"