"El juego del calamar": la temporada final ya esta disponible en Netflix

La tercera y última temporada de El juego del calamar retoma la historia de Gihun ( Lee Jung-jae ), que no sólo ha perdido a su mejor amigo, sino que quedó destruido por las acciones del líder, quien ocultó su identidad para infiltrarse en las competencias. Gihun está decidido a detener el juego a toda costa, pero el líder ya está planeando su próxima jugada. Mientras tanto, el riesgo aumenta en cada ronda.

"De hecho, tenía una vaga idea sobre un posible spin-off; no una secuela, sino quizás un spin-off sobre el lapso de tres años entre la primera y la segunda temporada, cuando Gi-hun [Lee Jung-jae] busca reclutadores", cuenta Hwang a EW. "Existe ese período de tres años, y tal vez podría retratar lo que hacían los reclutadores, el capitán Park [Oh Dal-su], los oficiales o los enmascarados en ese período, no dentro del mundo de los videojuegos, sino fuera de él. Así que esa es una vaga idea que podría desarrollarse en el futuro".

Pero en cuanto a la historia de Gi-hun, también conocido como Jugador 456, y su misión de terminar los juegos de una vez por todas, el creador confirma que todo se resolverá al final de la temporada 3, aunque no revelará qué significa eso para el destino de Gi-hun.

"La temporada 3 es sin duda un final, y podrán sentirlo al verla", dice Hwang. "Pero no pretendo decir que voy a descartar por completo los spin-offs o las secuelas, porque dicen que nunca digas nunca".

La temporada final de El juego del calamar ya está disponible en Netflix.