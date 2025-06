El creador de "El juego del calamar" reveló que tiene una idea para un posible spin-off de la serie

El juego del calamar terminará oficialmente cuando se estrene la temporada final el viernes en Netflix , pero el creador aún no está listo para decirle adiós al universo brutal y sangriento que creó.

"De hecho, tenía una vaga idea sobre un posible spin-off; no una secuela, sino quizás un spin-off sobre el lapso de tres años entre la primera y la segunda temporada, cuando Gi-hun [Lee Jung-jae] busca reclutadores", cuenta Hwang a EW. "Existe ese período de tres años, y tal vez podría retratar lo que hacían los reclutadores, el capitán Park [Oh Dal-su], los oficiales o los enmascarados en ese período, no dentro del mundo de los videojuegos, sino fuera de él. Así que esa es una vaga idea que podría desarrollarse en el futuro".