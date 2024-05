El nuevo e inesperado hobby de Noelia Pompa, alejada del Bailando

Embed - NOELIA POMPA | ARTISTA on Instagram: "Un poquit’ de mi NUEVA TERAPIA … .. .. .. Déjame x aquí que te parece y contame que te gustaría comenzar y no te animas , a veces no solo se trata de los medios que uno no tenga , también puede ser que no te sientas capaz … hoy te invito a que te digas ,que más da y te animes.. Conectarte sobretodo con algo relacionado al arte podrá mostrarte a ti mismo mucho de lo que tienes ahí dentro, que seas el propio escultor de tu vida ,mostrarte la escultura que puede salir de un pedazo de barro … Cultiva el amor dentro de tu ser antes que se endurezca y perdamos la ternura . Más amor comunidad … más amor ♥ Pd :luego subiré como quedaron terminadas las piezas"

View this post on Instagram A post shared by NOELIA POMPA | ARTISTA (@noeliapompaofficial)