Amazon Prime Video da luz verde a un reality sobre Marcelo Tinelli y su familia

“Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Catar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”, comentó Juanma Martínez Medina, showrunner de la serie. Y agregó “en Los Tinelli van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.