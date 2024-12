El recorrido del Buenos Aires Trap, el festival que congrega a toda la escena musical urbana

Esta no es la primera vez que se realiza el Buenos Aires Trap, sino que hay un fresco historial del evento más importante del género . A continuación, las ediciones anteriores y los artistas más destacados que pasaron por él.

En 2019 llegó la fecha tan esperada: el 23 febrero, más de 20.000 personas asistieron al Hipódromo de Palermo para empaparse del nuevo movimiento artístico que tenía a Argentina como protagonista, debido a las grandes figuras emergentes que daban sus primeros pasos, como Duki, Wos, Khea y Cazzu, entre otros.

buenos aires trap cazzu.jpg Cazzu, una de las figuras principales del Buenos Aires Trap.

Tanto fue el éxito, que el 30 de noviembre del mismo año se utilizó el mismo recinto para llevar a cabo la segunda edición, en la que se dio lugar a nombres alternativos dentro del género. Así, los fanáticos escucharon por primera vez en un marco ideal a artistas como Ca7riel y Paco Amoroso, Dillom, Polimá Westcoast y Alemán, entre otros.

Sin embargo, en el 2020 llegó la pandemia del COVID-19, y se pactó que el festival sea transmitido vía streaming para todo el público el 26 de noviembre. Esta fecha finalmente se pospuso por el duelo que hizo el pueblo argentino por la muerte de Diego Armando Maradona el 24 del mismo mes. Finalmente, el 3 de diciembre se realizó el Buenos Aires Trap, esta vez en el Movistar Arena de Villa Crespo. Emitido de manera gratuita y virtual por YouTube, el festival cosechó más de un millón de visualizaciones en vivo.

buenos aires trap trueno nicki nicole.jpg Nicki Nicole y Trueno, ambos protagonistas del Buenos Aires Trap digital que se llevó a cabo en el 2020.

Pasaron cuatro años de silencio, hasta que en abril de este año se anunció la vuelta del evento, que se llevará a cabo entre el 7 y 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad.

Artistas que pasaron por el Buenos Aires Trap

En las ediciones anteriores siempre se mantuvo un elenco estable, que tenía como estrellas a Duki, Cazzu, Nicki Nicole, YSY A y Khea. A ellos se le sumaron otros artistas que lograron alcanzar el pedestal de las principales figuras, como Tiago PZK, Bizarrap y Trueno, entre otros.

buenos aires trap bad bunny.jpg Bad Bunny, uno de los históricos del trap que pasó por el festival argentino.

Además, siempre hubo nombres internacionales que elevaron el nivel del festival. Por ejemplo, la primera edición tuvo como protagonista a Bad Bunny, el puertorriqueño que había dado el gran salto en aquella época con canciones como "Chambea", "Tu no vive así" y "Tu no metes cabra", entre otros. Luego, a finales del 2019, el español C. Tangana fue uno de los headliners del evento. Para la edición 2024, Eladio Carrión será el encargado de hacer vibrar a los fanáticos.