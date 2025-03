Látigo y billetera: la inflación no es monetaria

Cabe recordar que el presidente en el Congreso, durante la apertura de sesiones, ante el pueblo, parte los representantes del pueblo no fueron. Porque sabían que todo era una mentira. Esto lo confirma que sacaron un DNU para avanzar con un posible acuerdo con el FMI y no por ley como había dicho en el congreso. Se rompió las palabras y las cosas.

En estos momentos solo caben preguntas ¿Qué hubiera pasado si algún otro gobierno hubiera sacado algunos temas por DNU? ¿Qué hubiera pasada si no se dieran detalles de la toma de deuda en otro gobierno distinto a este? Hasta la 125 fue al congreso como ley, creo que hay que dejar claro que los empleados de los intereses extranjeros en la argentina van a darle el bono, como el ejecutivo lo hizo con Kueider. Ritondo y Lospenato, junto a la UCR-Alvearista y lo poco serio del diputado Pichetto junto a Randazzo. Son tiempos que tienen que quedar claro los que estuvieron en contra de los intereses nacionales y quienes fueron cómplices de los intereses foráneos en la argentina. Porque son ahistóricos, individualistas, creen en el libre comercio y en el darwinismo económico. Eso es la escuela neoclásica, esa es la teoría que todavía se sigue enseñando en las casas de estudios públicas.

No obstante, lo más evidente es lo que no se dice, el látigo y la billetera, como en el caso de la provincia de Catamarca ¿Peronismo? Un día antes hubo comunicado del PJ nacional sentando posición. No todos lo siguieron. Cuando un gobierno favorece a una provincia y no a otra con los recursos públicos, que son del pueblo ¿Acaso esas provincias pagan el costo de no acompañar la toma de deuda con el FMI? ¿No era que esta era una nueva Argentina? ¿Que no se puede hacer algo diferente con los mismos de siempre? Se rompió la palabra y la cosa denominada coherencia. Confusión.

Decimos confusión porque en el caso de la Diputada por PRO Lospenato el de 2 de marzo de 2022 afirmo que “el gobierno no dice quién va a pagar las cuentas” parece que ahora no le importa. ¿Será porque es cómplice? ¿Será que no hay un principio rector que guie su pensamiento político? Este es un ejemplo aplicable a todo el PRO, UCR, Coalición Cívica y los liberatorios. Dicen algo ayer y hoy se acomodan. El viejo dicho “tengo estos principios, sino tengo otros”. Un De Loredo. El pensamiento liberal-conservador esta en el recinto y gobierno.

Las seis abstenciones provinieron de los diputados Emilio Monzó, Agost Carreño, Florencio Randazzo y Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal; Lourdes Arrieta, la libertaria expulsada del bloque oficialista; y Martín Tetaz, de la UCR. Unión por la Patria logró mantenerse unido en la votación. Luego de la victoria del frente liberal, conservador argentino (UCR, PRO, CC y sectores del peronismo liberal), uno de los comunicadores liberales dijo: “Hay Dios que dictadura que se viene!!!”.

Traduzcamos, porque es sustancial para el debate, plantean algo que ya viene del fondo de la historia: la dictadura del proletariado. Ellos consideran que representan al proletariado y otra cosa es ser el proletariado. El pueblo. Ellos podrán ir a una dictadura “que se vendrá”, como “gordo se viene”, creyendo que representan al proletariado y tal vez sea una dictadura porque la herramienta será el DNU y este es el punto nodal. No sabemos el futuro, pero todos los gobiernos no duran para siempre, lo supo Macri (2016-2019) y Cristiana Kirchner (2008-2015)

La necesidad y urgencia de este DNU 179/25 está en el drenaje de dólares que están teniendo.

El dólar blend aporto 6.114 millones de dólares en 2024 y este año se estima que aporte otros 6.000 millones de dólares más ¿Lo sacará el gobierno?

Este gobierno parece perder todo tipo de credibilidad, lo decimos por este párrafo del DNU 179/25: Que existe una estrecha vinculación entre la exigencia de reducir la inflación y el interés de que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA sea capaz de mantener un balance equilibrado. La inflación no es todo momento un fenómeno monetario. La pobreza intelectual es clara. Se volvió estructuralista y no le avisaron. Aunque la idea de la devaluación en 2023 fue para evitar el 17.000%, en este medio explicamos el error conceptual del economista egresado de la Universidad de Belgrano: [(1+0,54)^12-1]*100, el tema de la exponencial.

image.png

Devaluó un 118% (dic23), la inflación llegó a un pico de 290%, pulverizando primero el salario y segundo el consumo. Homologo algunas paritarias y otras no, a otros les bajo el porcentaje de actualización. Intervención por todos lados. Los datos recientes muestran que el consumo sigue sin recuperación.

El problema económico del gobierno es el mismo de siempre. Para ello aplico las mismas soluciones que cualquier otro gobierno liberal del siglo XX. Devaluó, ajusto salario, ajusto tarifas, bajo los derechos de importar y privatizo. Ahora no tiene liquidez en el Banco Central, nota al pie ¿No lo iban a prender fuego? No, y los fondos frescos árabes nunca llegaron, los mercados financieros no le prestan. Solo tiene al FMI, que le va a prestar porque estratégicamente este gobierno se alineo a la casa blanca, aunque la casa blanca hace todo lo contrario en su economía. Las proyecciones para este año sobre divisas por cereales y oleaginosas se mantienen en el mismo nivel que el año pasado; y un problema que no fue planteado: los importadores están demandando dólares y las empresas extranjeras precisan girar las utilidades y dividendo del 2024. El capital nacional fue desarticulado.

Dejamos dos puntos críticos que se publicaron en el último informe de VECTORIAL que conduce el economista jefe Haroldo Montagu:

Los ingresos crecieron, el gasto creció más. El resultado fiscal de febrero fue de $310.726 millones, 44,9% menor en términos reales interanuales. Los ingresos crecieron 5,4%, pero el gasto avanzó 19,1%, impulsado por transferencias a CABA (+340%). IVA (+3%) tuvo un repunte moderado, mientras que las importaciones crecientes impactaron la recaudación aduanera por el atraso cambiario; El plan económico enfrenta dificultades mientras se negocia con el FMI. La estrategia de “official carry trade” perdió efectividad, causando una corrida cambiaria con caída de bonos en pesos, brecha cambiaria y pérdida de reservas (-1.008 millones).

La incertidumbre sobre el crawling peg afecta expectativas, mientras el mercado exige tasas reales más altas.

Esta nota fue escrita escuchando: Zamba de Resurrección.

Economista UBA y docente UNPAZ y UNAJ