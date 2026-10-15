El sentido mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: "Mi pedazo de estrella"

Michelle Prim, utilizó sus redes sociales para recordarlo con una tierna foto de su infancia y un posteo cargado de emoción.

Michelle Prim recordó a su hijo a cuatro meses de su muerte.

A cuatro meses de la trágica muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz , el humorista e influencer argentino que falleció a los 23 años en un dramático choque de helicópteros ocurrido en Brasil, su madre le dedicó un sentido mensaje.

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Michelle Prim , utilizó sus redes sociales para recordarlo con una tierna foto de su infancia y un posteo cargado de emoción.

"Y van 4 meses sin poder todo, sí, sin todo mi poder de mamá, en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella , mi consuelo y dedicación eterna. Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO , como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro".

Gaspi perdió la vida tras una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro , Brasil, un episodio que dejó al menos seis víctimas fatales, de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.

El accidente ocurrió un domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes , en la zona de Barra da Tijuca, cuando las dos aeronaves chocaron mientras se encontraban en vuelo.

Como consecuencia del impacto, los helicópteros cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. La caída provocó un incendio que alcanzó al menos 20 automóviles.

Entre las personas fallecidas, las autoridades identificaron al creador de contenido argentino, al cineasta Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree.

En aquel momento, el cuerpo de bomberos brasileño informó que todas las víctimas formaban parte de las tripulaciones de las aeronaves involucradas.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", señalaron mediante un comunicado oficial.