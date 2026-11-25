Murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran y figura de sus mayores éxitos + Agregar ámbito en









Su familia confirmó que falleció en su casa, acompañado por sus seres queridos. Había sido diagnosticado con cáncer de próstata metastásico en 2018.

Andy Taylor integró Duran Duran durante su consagración mundial y participó de discos como “Rio” y “Seven and the Ragged Tiger”.

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran durante la etapa de mayor éxito comercial de la banda, murió a los 65 años a causa de un cáncer de próstata. El músico falleció el lunes en su casa, rodeado de su familia, según confirmó su esposa, Tracey Taylor, en un comunicado enviado a Variety.

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“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros era el marido más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el sostén de nuestra familia”, expresó. También destacó que, pese a las experiencias que le había dado la música, su prioridad siempre fueron sus seres queridos.

Duran Duran lo despidió con un mensaje que recordó su llegada a Birmingham y su aporte a la identidad del grupo. “Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo”, señalaron sus compañeros, quienes también evocaron su humor seco y su manera directa de enfrentar la vida.

View this post on Instagram Su enfermedad y la ausencia en el Salón de la Fama del Rock Taylor había recibido el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro en 2018, aunque su enfermedad se conoció públicamente en noviembre de 2022, cuando no pudo asistir al ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En aquel momento explicó que había atravesado tratamientos para prolongar su vida, pero que un deterioro reciente de su salud le impedía participar de la ceremonia.

“Aunque mi condición actual no supone una amenaza inmediata para mi vida, no hay cura”, había señalado. El guitarrista agregó que viajar y presentarse en el evento habría significado exigir demasiado sus límites físicos y mentales. El guitarrista también formó The Power Station y desarrolló una carrera solista, cuyo último álbum publicó en 2023. @duranduran Su carrera en Duran Duran y otros proyectos Taylor se incorporó a Duran Duran en 1980, después de responder a un aviso de la revista Melody Maker. Su llegada coincidió con el despegue del grupo, que alcanzó proyección mundial con discos como “Duran Duran”, “Rio” y “Seven and the Ragged Tiger”, y canciones como “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “The Wild Boys”. En 1985 formó The Power Station junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson. Un año después dejó Duran Duran y comenzó su carrera solista, que incluyó el álbum “Thunder”, de 1987, y colaboraciones con Steve Jones y Rod Stewart. Regresó a la banda para la reunión de su formación original y participó de “Astronaut” (2004), antes de alejarse nuevamente en 2006. En 2023 volvió a colaborar con el grupo en “Danse Macabre” y publicó su último disco solista, “Man’s a Wolf to Man”.

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