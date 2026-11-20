Revelaron la verdadera causa detrás de la muerte del actor Patrick Stewart + Agregar ámbito en









El actor británico tenía 86 años y falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y sus seres queridos.

A casi un mes de la muerte de Stewart se supo la causa oficial.

Sir Patrick Stewart, estrella de Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Picard, la franquicia cinematográfica de X-Men y mucho más falleció el pasado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles.

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Stewart murió a causa de la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informa el portal TMZ. El certificado de defunción también indica un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una forma progresiva de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el movimiento, según citado portal.

En el comunicado familiar que anunciaba su fallecimiento, la familia señaló que su muerte se produjo tras “una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”. Stewart tenía 86 años.

View this post on Instagram La extensa trayectoria de Patrick Stewart Stewart, cuya carrera abarcó casi seis décadas, fue ganador de tres premios Olivier y nominado a un premio Tony por su trabajo teatral, incluyendo numerosas producciones de Shakespeare. Ganó un premio Grammy en 1995 y recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy, Globo de Oro y SAG por su trabajo en televisión y cine.

En 1987, asumió el papel del Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, asegurando así su lugar en la historia de la televisión y la cultura popular. Interpretó al capitán de la USS Enterprise en la popular serie dramática durante siete temporadas, de 1987 a 1994, y participó en varias películas, comenzando con Star Trek: Generaciones en 1994. Posteriormente, retomó el papel en la exitosa serie de Paramount+ Star Trek: Picard . La serie concluyó su tercera y última temporada en abril de 2023.

Stewart también fue elogiado por su interpretación de Charles Xavier, alias Profesor X, un papel que originó en la película X-Men de 2000 y que retomó en las numerosas secuelas de la franquicia, incluyendo la exitosa Logan, junto a Hugh Jackman como Logan/Wolverine. Stewart también retomó el papel en la próxima película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre, siendo esta su octava vez interpretando al personaje. Entre los numerosos créditos cinematográficos adicionales de Stewart se incluyen Coda; LA Story ; Green Room; Blunt Talk; Robin Hood: Men in Tights; Conspiracy Theory; I, Claudius; Tinker Tailor Soldier Spy; The Kid Who Would Be King; Match; The King of Texas; Jeffrey; Dune y Excalibur. Stewart también prestó su voz para Los Simpson, Family Guy de Seth MacFarlane y American Dad!, así como para películas como El príncipe de Egipto, Chicken Little y Jimmy Neutron: Boy Genius.

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