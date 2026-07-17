Accidente de Gaspi: el informe preliminar apunta a que uno de los helicópteros volaba sin radar activo

Las primeras conclusiones de la investigación sobre la tragedia aérea en Río de Janeiro indican que ambas aeronaves compartían la misma ruta y que una de ellas no era detectada por el sistema de control aéreo. El documento, sin embargo, aclara que todavía no establece responsabilidades.

El informe preliminar sobre el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro , en el que murieron seis personas, entre ellas el influencer argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz , reveló que una de las aeronaves no estaba siendo detectada por el sistema de radar al momento de la colisión.

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El documento fue elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) , organismo brasileño encargado de investigar este tipo de siniestros, y constituye el primer análisis oficial de la tragedia ocurrida el 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes .

Según el reporte, ambos helicópteros transitaban por rutas que coincidían en un punto determinado del recorrido. La aeronave matrícula PR-DJJ , pilotada únicamente por Charles Marsillac , era monitoreada normalmente por el radar del Control del Espacio Aéreo hasta el momento del impacto.

En cambio, el helicóptero matrícula PP-MAC , que había despegado desde el aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis , no aparecía registrado por los radares.

El accidente de helicópteros en Río de Janeiro terminó con la vida de seis personas.

En esa aeronave viajaban el piloto Alexandre Souza junto a los pasajeros Lucas Frota , Gaspar Prim , Oliver Tree y Lucas Vignale .

Cómo ocurrió el accidente

El informe detalla que el helicóptero PP-MAC debía recorrer las rutas aéreas conocidas como Praia y Grota, cuyos trayectos convergen en un sector denominado Tachas.

Fue precisamente en esa zona donde ambas aeronaves terminaron colisionando, a la altura de la línea hidroeléctrica de Grota, cerca de Recreio.

Al momento del impacto, el helicóptero en el que solo viajaba el piloto volaba a 244 metros de altura y desarrollaba una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora.

Los investigadores también descartaron, por ahora, que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente. Según el organismo, el clima era favorable para realizar vuelos bajo reglas visuales.

Además, señalaron que ninguno de los dos helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo ni grabadoras de voz de cabina, conocidas popularmente como "cajas negras", ya que esos dispositivos no son obligatorios para los modelos involucrados.

No obstante, los peritos lograron recuperar un equipo GPS perteneciente a una de las aeronaves, lo que permitió reconstruir parte del trayecto realizado antes del choque.

La investigación continúa

El Cenipa remarcó que el documento difundido tiene carácter preliminar y que no determina las causas del accidente ni establece responsabilidades.

El organismo explicó que el objetivo de este primer informe es presentar los datos relevados hasta el momento, mientras continúa la investigación para identificar todos los factores que contribuyeron a la colisión.

Será el informe final el que establecerá las conclusiones oficiales sobre la tragedia que terminó con la vida de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y otras cinco personas en el estado de Río de Janeiro.