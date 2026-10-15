Emmanuel Horvilleur cierra su año con un show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El concierto, en el C Art Media, funcionará como la gran despedida del año junto a su público.

Horvilleur despide su año en el C Art Media.

Emmanuel Horvilleur se presentará el próximo jueves 17 de diciembre en Complejo C Art Media.

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El concierto funcionará como la gran despedida del año junto a su público y, al mismo tiempo, como la antesala oficial de lo que serán en 2027 los festejos por los 20 años de "Mordisco", uno de los discos más icónicos de su trayectoria solista.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Emmanuel Horvilleur en el C Art Media Las entradas para la función del 17 de diciembre ya se encuentran a la venta a través del sistema oficial de venta de tickets del recinto.

Tras un período de gran reconocimiento y vigencia en la escena nacional e internacional, Horvilleur prepara un show único para repasar los grandes éxitos de su discografía, repasar los temas de su material más reciente y adelantar sorpresas de cara a la celebración del aniversario del álbum que incluyó hits generacionales como "19", "Tu hermana" y "Radios".

Cofundador del emblemático dúo Illya Kuryaki and the Valderramas y con una consolidada carrera solista, Horvilleur ha sabido reinventar su propuesta sonora a lo largo de las décadas, cosechando nominaciones y premios de gran trascendencia en toda Latinoamérica.

El show en Complejo C promete una puesta en escena potente, bailable y cargada del groove característico que posicionó a Emmanuel como uno de los máximos referentes del pop, el funk y el rock hispanoamericano.

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