Johnny Marr en Argentina: horarios y lo que tenés que saber antes del show + Agregar ámbito en









Después de tanta espera y con un show agotado, el reencuentro será esta noche en el C Art Media para repasar "The Age of Everything", quinto álbum de estudio del exguitarrista de The Smiths.

Johnny Marr vuelve a presentarse en Argentina.

Hoy, el legendario Johnny Marr vuelve a pisar un escenario argentino. Después de tanta espera y con un show agotado, el reencuentro será esta noche en el C Art Media para repasar The Age of Everything, quinto álbum de estudio del guitarrista, y emocionarnos con clásicos inoxidables del historial de Marr.

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Consolidado como uno de los músicos más importantes de la escena de rock internacional, Johnny Marr fue clave para moldear el sonido único de The Smiths con riffs que se hospedaron para siempre en los corazones de sus fans. Integrante de The The, Electronic, Modest Mouse y The Cribs, Marr ha colaborado con artistas de la talla de The Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e incluso el músico y compositor Hans Zimmer, con quien grabó la banda sonora de la última película de James Bond, No Time to Die, incluyendo el tema principal nominado al Óscar, creado junto a Billie Eilish.

Los horarios de Johnny Marr y Underworld permiten ir a ambos shows La noticia que muchos esperaban, la que muchos necesitaban y de la que tantos otros ya hicieron eco:

Los horarios de Johnny permitirán asistir al show Underworld también, que tendrá lugar el mismo jueves en Mandarine Park: Marr tocará de 20:30 a 22:00hs, mientras que Underworld comenzará su presentación a partir de las 22:40hs.

Las últimas entradas para Underworld en Buenos Aires se encuentran disponibles a través de Venti, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con Banco Galicia.

Horarios del show de Johnny Marr en el C Art Media 19hs — PUERTAS

19.30hs — TERRORES NOCTURNOS

20.30hs — JOHNNY MARR Jueves 26 de noviembre, 19hs. C Art Media (Corrientes 6271, CABA).

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