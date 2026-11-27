Con el brillo melódico que definió el sonido de Manchester, el exintegrante de The Smiths desplegó un repertorio de 19 canciones en el C Art Media.

Con más de cuarenta años de vigencia en la primera línea del rock mundial, el influyente guitarrista Johnny Marr concretó su esperado regreso a la Argentina para protagonizar una velada histórica en el barrio porteño de Chacarita. Ante un C Art Media sold out, el compositor británico ofreció un recorrido de 19 canciones que funcionó como una síntesis perfecta entre su actualidad discográfica y las gemas eternas de The Smiths , Electronic e incluso un homenaje a Iggy Pop .

Desde las primeras horas de la tarde, los devotos del rock alternativo y los cultores del post-punk comenzaron a poblar las inmediaciones del recinto de la avenida Corrientes: remeras de The Smiths, tatuajes alusivos, accesorios temáticos y camisetas del Manchester City (club del que es hincha Marr) anticipaban una jornada especial.

Hablar de Johnny Marr es referirse a una piedra angular del movimiento musical nacido en Manchester , aquella usina creativa que durante los años ochenta redefinió el pop independiente y el rock de guitarras a escala planetaria. Con su estilo cristalino, melódico y ajeno a los solos pirotécnicos tradicionales, el músico esculpió una identidad sonora —el célebre jangle pop— que moldeó a generaciones posteriores de artistas británicos y estadounidenses. Desde Oasis y Blur hasta The Killers y Modest Mouse , decenas de bandas han sido influenciadas por su estilo y sonido.

Su idilio con el público local ya contaba con algunos antecedentes: su debut en el país durante la primera edición de Lollapalooza Argentina en 2014 (y un sideshow en Niceto), en 2015 regresó a Niceto para presentarse nuevamente en solitario y consolidó un vínculo con sus seguidores. Sin embargo, este nuevo desembarco cargaba con un peso simbólico particular. Las reiteradas cancelaciones de Morrissey en territorio argentino habían dejado una cuenta pendiente y una necesidad genuina entre los fanáticos de reencontrarse en vivo con el repertorio fundamental de The Smiths . Marr recogió el guante con hidalguía y convirtió el C Art Media en el escenario de una catarsis colectiva largamente postergada.

Alrededor de las nueve de la noche, el cuarteto liderado por el guitarrista tomó posición sobre las tablas para dar el puntapié inicial con "Generate! Generate!" , corte perteneciente a su debut en solitario The Messenger (2013), que sirvió para calibrar la potencia eléctrica de la noche. Sin margen para la pausa, el primer estallido emocional llegó de inmediato con "Panic" , el emblemático sencillo de The Smiths publicado en 1986, coreado al unísono por todo el salón.

El "olé, olé, olé, olé Johnny" fue el cantito más popular de la noche. PH: Lucía Sorichetti

La arquitectura del concierto se apoyó en un equilibrio quirúrgico entre su obra reciente y los clásicos de su catálogo histórico. De ese modo desfilaron la incisiva "Armatopia" —single editado en 2019— y la intrincada "The Headmaster Ritual", pieza de apertura del álbum Meat Is Murder (1985), donde el despliegue técnico de Marr sobre las seis cuerdas despertó una ovación cerrada. El viaje prosiguió con "New Town Velocity", otra gema extraída de The Messenger con aromas autobiográficos a su juventud en Manchester, seguida por el pulso bailable y moderno de "Spirit Power and Soul", adelanto central de su placa doble Fever Dreams Pts 1-4 (2022).

El clima dentro del Art Media alcanzó su primer punto de ebullición cuando los acordes iniciales de "This Charming Man" —el hit fundacional incluido en el álbum debut homónimo de The Smiths de 1984— desataron pogos y rondas en el centro del campo. Lejos de refugiarse únicamente en la nostalgia, el músico reafirmó su presente creativo con "It's Time" y la envolvente "Walk into the Sea", ambas provenientes de su celebrado trabajo Call the Comet (2018), sosteniendo una intensidad dramática que atrapó a la audiencia.

En el corazón de la velada hubo espacio para la introspección y la melancolía. La delicada "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" —histórico lado B editado en 1984— conmovió hasta las lágrimas a buena parte de los presentes, antes de que el vértigo rítmico regresara con "Stop Me If You Think You've Heard This One Before", extracción de Strangeways, Here We Come (1987). Tras un pasaje dedicado a "Spin" —de Fever Dreams Pts 1-4— y a la luminosa "Hi Hello", también perteneciente a Call the Comet, la euforia volvió a adueñarse de Chacarita con "Bigmouth Strikes Again", obra maestra de The Queen Is Dead (1986) que hizo vibrar toda la estructura del lugar.

Un cierre apoteósico con Iggy Pop, una bandera argentina y promesa de regreso

Para el tramo decisivo del bloque principal, Johnny Marr apostó por la actitud glam-rock de "Easy Money", incluida en Playland (2014), y rindió tributo a Electronic —el supergrupo que conformó a fines de los ochenta junto a Bernard Sumner de New Order— con una celebrada interpretación de "Getting Away with It", el éxito de 1989 que contó con la colaboración original de Neil Tennant de Pet Shop Boys. El falso final quedó reservado para "How Soon Is Now?", con ese trémolo hipnótico e inconfundible que transformó el recinto en un trance sonoro colectivo.

El regreso para los bises trajo consigo dos momentos de altísimo impacto. En primer término, sorprendió con una incendiaria reversión de "The Passenger", el clásico inmortal de Iggy Pop editado en Lust for Life (1977), exhibiendo su faceta más cruda y visceral. Finalmente, el telón bajó con "There Is a Light That Never Goes Out", la balada definitiva de The Queen Is Dead, entonada a garganta partida por más de tres mil voces que se negaban a abandonar la sala.

Marr con una bandera de Argentina muy especial. PH: Lucía Sorichetti

Durante casi dos horas de actuación, el británico mantuvo a sus seguidores en estado de ebullición permanente. Luego de presentar y reconocer la labor de sus músicos, su despedida quedó inmortalizada cuando desplegó sobre el mástil de su guitarra una bandera argentina con la leyenda "Johnny Fucking Marr".

La presentación volvió a confirmar el peso específico que conserva su legado dentro de la historia de la música contemporánea. Referente indiscutido de la escena británica y leyenda viva del rock internacional, el exintegrante de The Smiths saldó con creces la deuda emocional del público local y dejó una promesa abierta de volver pronto. En Buenos Aires, la expectativa por una nueva función ya comenzó a correr.