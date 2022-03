Un repaso por la gran vida de Enrique Pinti, el capocómico con 60 años de carrera

A principios de 1990 el actor publicó una biografía suya titulada "Enrique Pinti, conversaciones con Juan Forn" y en 1992 estrenó su primer programa televisivo "Pinti y los pingüinos", con producción de Carlos Rottemberg y Daniel Tinayre.

En 1993 y por la película "Perdido por perdido" fue elegido "Mejor Actor de Reparto" por la Sociedad Argentina de Cronistas Cinematográficos y también ganó premios en los festivales de Cartagena y La Habana.

Pero en la década de 2000 Pinti pudo sacar su alma de actor aun más y protagonizó diversas obras como: "Pericon.com.ar", "Candombe Nacional", "Los Productores", "Pingo argentino", "Hairspray", "Antes de que me olvide", "El burgués gentilhombre", "Pinti recargado", reestrenó "Salsa Criolla" por los 30 años, "Al fondo a la derecha" y el último show lo realizó vía streaming por la pandemia que se llamó "Pinti y Polino al hueso".

En el cine estuvo en guiones muy importantes como: "Esperando la carroza", "Flop", "Perdido por perdido", "Secretos compartidos", "Tango, no me dejes nunca", "Metamorfosis", "Chúmbale", "La película de Niní", "Cruzadas" y "El asesor".

Por último, en televisión protagonizó diversos papeles que lo consolidaron nuevamente como gran humorista y actor: "El humor de Niní Marshall", "Mesa de noticias", "El galpón de la memoria", "Pinti y los pingüinos", "Tiempo final", "Poné a Francella", "El Show de Videomatch", "Mundial 78': la historia paralela", "La niñera", "Los Roldán", "Casados con hijos", "Mujeres asesinas", "Pinti y el cine", "Los únicos", "La dueña", "Tu cara me suena".

Enrique Pinti, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires

El humorista Enrique Pinti recibió en septiembre del 2009 el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en la Legislatura porteña durante una ceremonia que reunió a numerosos compañeros de trabajo, familiares y amigos del reconocido artista.

El acto de reconocimiento se desarrolló en Salón Dorado-Hipólito Yrigoyen del Palacio Legislativo de la Ciudad merced a una iniciativa de la legisladora Liliana Parada, del bloque Igualdad Social.

"Me siento muy feliz porque a esta Ciudad no la cambio por ninguna otra. A mi me gusta ser porteño", afirmó Pinti al recibir el diploma que lo distinguió Ciudadano Ilustre y agregó que "cuando era joven, consideraba este tipo de homenajes como algo mortuorio, pero ahora lo veo como un gran reconocimiento".

Además, bromeó al asegurar que estaba "contento por recibir la distinción a un mes de cumplir los 70 años, cuando todavía me acuerdo de quien soy y gozo de buena salud".

En la ceremonia estuvieron presentes Renata Schussheim, Marilú Marini, Ricky Pashkus, Guillermo Francella, Eleonora Cassano y Julia Zenko, que interpretó la recordada canción "Quedan los artistas", que formó parte del espectáculo "Salsa Criolla" que Pinti hizo por más de diez años.

"Pienso que Pinti es un gran orador, un precursor en su género que siempre reconstruye la realidad con analogías sagaces, inteligentes y sarcásticas, algo difícil de conseguir en el país que hoy tenemos y por eso merece ser reconocido con esta mención", enfatizó la legisladora Parada.

A su turno, Francella, el artista elegido para dedicar unas palabras al homenajeado, dijo que se sentía "gratificado por ser testigo del reconocimiento" a Pinti y que el homenaje "es como un broche de platino a alguien que está por cumplir las siete décadas".

En tanto, fue leída una carta que envió Julio Bocca para la ceremonia y otro texto del vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, quien expresó su admiración por "quien no busca el aplauso fácil con palabras demagógicas, sino que pretende conmovernos, llamarnos la atención y apretar la herida donde más duele. Por eso es un verdadero artista".