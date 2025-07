Foo Fighters celebra su 30 aniversario con el nuevo sencillo "Today's Song" y un emotivo mensaje de Dave Grohl

También continuó comentando sobre miembros anteriores, incluido el a menudo mejor ex baterista William Goldsmith y el recientemente despedido baterista Josh Freese.

“No hace falta decir que sin la energía inagotable de William Goldsmith, la sabiduría experimentada de Franz Stahl y la magia impactante de Josh Freese, esta historia estaría incompleta, por lo que les expresamos nuestra más sincera gratitud por el tiempo, la música y los recuerdos que compartimos con cada uno de ellos a lo largo de los años”, continuó. “Gracias, caballeros”.

"Y… Taylor. Tu nombre se pronuncia a diario, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, pero sigues presente en todo lo que hacemos, dondequiera que vayamos, para siempre. La inmensidad de tu hermosa alma solo se compara con la infinita añoranza que sentimos en tu ausencia. Te extrañamos muchísimo. Foo Fighters siempre incluirá a Taylor Hawkins en cada nota que toquemos, hasta que finalmente lleguemos a nuestro destino".

