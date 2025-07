De cuánto es la fortuna de Adele, una de las cantantes más exitosas a nivel mundial

Su canción más popular hasta la fecha es “Rolling In The Deep”, que se convirtió en un clásico de la década pasada y con la que vendió más de 20,6 millones de copias. Su último disco, “30”, fue publicado en 2021 y al año siguiente comenzó a dar sus primeros conciertos residenciales en Las Vegas, llamados “Weekends With Adele”. No obstante, a fines del año pasado anunció su retiro indefinido de los escenarios.