Vuelve un viejo amor a la secuela de Sex and the City

Aidan de Corbett fue uno de los dos personajes favoritos de los fans de Sex and the City que no aparecieron en la primera temporada de And Just Like That, junto con Samantha de Kim Cattrall. Si bien el renacimiento de la icónica serie de HBO se anunció desde el principio centrándose en Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) sin planes para la participación de Cattrall, los fans esperaron hasta los últimos segundos de la temporada su posible aparición.