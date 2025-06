Pablo Moyano se reunió con Cristina Kirchner y habló sobre la marcha del miércoles: "Creo que un cese de actividades va a ser lo mejor"

Convocan a una marcha para acompañar a Cristina Kirchner hacia Comodoro Py

Cristina Fernández de Kirchner se presentará el próximo miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, tras la ratificación de su condena en la Causa Vialidad. La noticia desató una fuerte movilización y múltiples convocatorias para acompañarla a pie desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales.

Cristina Balcón.jpg Cristina Kirchner solicita atravesar su condena en arresto domiciliario.

Desde distintos espacios políticos y sociales comenzó a circular un flyer oficial que llama a concentrarse ese día en la esquina de San José y Humberto 1°, bajo la consigna: “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

La convocatoria fue decidida en una reunión clave que mantuvieron este viernes en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu, autoridades del partido, representantes de la CGT, la CTA y otra organizaciones políticas y sindicales.

Cristina Kirchner se refirió a su detención domiciliaria

Cristina explicó en redes sociales que pidió cumplir la pena bajo arresto domiciliario. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral N° 2 solicitud de detención domiciliaria”, escribió en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1933495166066720797&partner=&hide_thread=false El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025

Aclaró que no se trata de un privilegio sino de “estrictas razones de seguridad personal y motivos institucionales”. Recordó que por haber sido Presidenta tiene custodia obligatoria de por vida y señaló el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, expresó.

Además, cuestionó que “el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos” del atentado. Y remarcó: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y consigue que el Partido Judicial lo proteja y lo sobresea”.

Confirmó así que asistirá a Comodoro Py: “Me presentaré para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.