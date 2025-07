La drástica reacción de la esposa del CEO infiel que se viralizó en el show de Coldplay

El clip se replicó en TikTok, Instagram y X. Usuarios comenzaron a investigar y, en cuestión de horas, identificaron al protagonista masculino: Andy Byron , CEO de la empresa estadounidense Astronomer . La mujer que lo acompañaba no era su esposa, sino Kristin Cabot , directora de Recursos Humanos de la misma compañía. Ambos están casados con otras personas.

byron esposa.webp Megan Kerrigan Byron eliminó sus redes tras la viralización del video. Antes, quitó el apellido de su cuenta y borró todas sus publicaciones.

Las redes no tardaron en buscar el otro costado de la historia: Megan Kerrigan Byron, esposa del CEO. Su reacción fue inmediata. Según el medio estadounidense Page Six, Megan eliminó sus cuentas en redes sociales tras el escándalo, pero no sin antes quitar el apellido “Byron” de su perfil. Un gesto sutil pero fuerte.