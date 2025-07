El show despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegará a los cines en 2026

El evento se celebró a principios de mes en el recinto Villa Park de Birmingham, la ciudad natal de la banda. Con un cartel repleto de estrellas como Guns N' Roses, KoRn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice In Chains, Gojira, Anthrax y Steven Tyler de Aerosmith , el concierto se convertiría en el concierto benéfico más taquillero de todos los tiempos, recaudando casi 200 millones de libras para causas benéficas .

Tiene una duración de 100 minutos y se describe en un nuevo comunicado de prensa como "una carta de amor a Ozzy y al sonido pionero de Black Sabbath".

“El estreno en cines será una versión resumida del épico evento de un día completo celebrado en Villa Park”, añadieron en un comunicado. “Con actuaciones impactantes de 'War Pigs', 'Iron Man', 'Children of the Grave' y la espectacular 'Paranoid', la película promete una despedida profundamente personal y electrizante del padrino del heavy metal, con acceso exclusivo tras bambalinas y entrevistas de esta icónica actuación en vivo”.

El actor Jason Momoa presentó el gran evento en Birmingham, y el guitarrista y solista de Rage Against The Machine, Tom Morello, actuó como director musical.

Durante las cuatro canciones que interpretó Sabbath, Osbourne permaneció sentado y los momentos más destacados de la noche incluyeron una variedad de supergrupos formados especialmente para la ocasión.

Aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno en cines para la película del concierto, denominada Back to the Beginning: Ozzy's Final Bow, aunque se espera que sea para principios de 2026.