Lady Gaga se convirtió en la tercera artista en tener múltiples números uno en tres décadas diferentes

Hasta ahora, los únicos dos artistas que habían logrado tal hazaña fueron Michael Jackson, que tuvo múltiples éxitos número uno en los años 70, 80 y 90, y su hermana Janet Jackson, que lo hizo en los años 80, 90 y 10.

En el caso de Gaga, dos temas que encabezaron las listas en la época de su debut en 2009 fueron "Just Dance" y "Poker Face", que llegaron al número uno. En la década de 2010, consiguió la pole position con "Born This Way" de 2011 y con el dueto de 2019 con Bradley Cooper "Shallow". En la década de 2020, ha alcanzado dos números uno, el primero de los cuales fue la colaboración de 2020 con Ariana Grande titulada "Rain On Me" y ahora con "Die With A Smile".

Como lo destaca Stereogum, hay innumerables artistas que han encabezado las listas a lo largo de tres décadas, pero muy pocos han tenido más de uno en cada uno de esos lapsos de 10 años.

Paul McCartney, por ejemplo, no lanzó su primer sencillo que encabezó las listas como solista hasta 1971, lo que significa que solo calificaría para la lista si pudiera incluir su trabajo de los años 60 con The Beatles.

De manera similar, Madonna necesitaría un Número Uno más en los '00 para calificar, Britney Spears tendría que tener más de un Número Uno en los '90 para ser elegida, y Stevie Wonder necesitaría una canción más en lo más alto de las listas en los '60.

Lady Gaga se dirigió a sus fans a través de Instagram para celebrar que su canción "Die With A Smile" haya llegado a la cima de la lista Billboard Hot 100 y compartió su gratitud por este hito. "Me siento muy honrada de ser artista y de haber contado con sus oídos durante tanto tiempo", dijo. "Gracias por escucharme, bailar y hacer mi arte junto con el mío".

Thank you to all of the monsters and hooligans for helping make "Die With A Smile" #1 on the Billboard Hot 100! We love you and are so grateful. Having multiple songs of mine hit #1 across three decades feels surreal, and I am overwhelmed by the love and support you have shown me from the beginning. I have so much more in store for you and can't wait to share it.