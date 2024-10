Lady Gaga se enfrenta a sus demonios en el videoclip de "Disease", anticipo de su próximo disco

El intento de escape de Gaga termina con ella luchando por atravesar dos muros que se están cerrando lentamente sobre ella.

Qué dijo Lady Gaga sobre el video de "Disease"

Hablando sobre el video de "Disease" en las redes sociales, Gaga escribió: "Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca me ha resultado fácil enfrentar cómo me seduce el caos y la confusión. Me hace sentir claustrofóbica.

“'Disease' trata de enfrentar ese miedo, de enfrentarme a mí mismo y a mi oscuridad interior, y de darme cuenta de que a veces no puedo vencer ni escapar de las partes de mí que me asustan. Que puedo intentar huir de ellas, pero siguen siendo parte de mí y que puedo correr y correr, pero que al final volveré a encontrarme con esa parte de mí, aunque sea solo por un momento”.

Gaga continuó: “Bailando, transformándome, corriendo, depurándome. Una y otra vez, de vuelta conmigo misma. Esta integración es, en última instancia, hermosa para mí porque es mía y he aprendido a manejarla. Soy la directora de mi propia sinfonía. Soy cada actriz en las obras que son mi arte y mi vida.

“No importa cuán aterradora sea la pregunta, las respuestas están dentro de mí. Son partes esenciales e inextricables de lo que me hace ser quien soy. Me salvo si sigo adelante. Soy todo lo que soy, soy fuerte y estoy lista para el desafío. Feliz Halloween”.