Lanzarán un disco de Paul McCartney & Wings grabado en 1974

El álbum fue grabado en agosto de 1974, mientras la banda disfrutaba de su séptima semana consecutiva en la cima de las listas de álbumes del Reino Unido con "Band On The Run" . Fue grabado cuando McCartney y Wings se dirigieron a los estudios Abbey Road para la grabación de un documental y posible álbum de estudio en vivo titulado "One Hand Clapping".

“'One Hand Clapping' mostró la nueva formación de Wings, recién regresados de Nashville, donde grabaron el sencillo clásico 'Junior's Farm'”, se lee en un comunicado de prensa. "Tras la repentina partida de Denny Seiwell y Henry McCullough el año anterior, en vísperas de grabar la obra maestra de Wings 'Band on the Run', a Paul, Linda y Denny Laine se les unió el guitarrista Jimmy McCulloch y el baterista Geoff Britton".

También destaca cómo se unieron a la banda en el estudio el arreglista orquestal Del Newman y el saxofonista Howie Casey, quienes habían tocado anteriormente con McCartney y se unirían a la banda de gira Wings.

image.png Ilustraciones del álbum 'One Hand Clapping' de Wings.

Cómo es "One Hand Clapping" de Paun McCartney & Wings

El álbum se abre con una improvisación instrumental, que pronto se convertiría en el tema principal de 'One Hand Clapping', y presenta interpretaciones en vivo en el estudio de los éxitos 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Jet', ' My Love', 'Hi, Hi, Hi', 'Junior's Farm', la muy querida canción solista de Macca 'Maybe I'm Amazed'.

También se incluyen extractos reelaborados de los clásicos de los Beatles , incluidos 'Let It Be', 'The Long and Winding Road' y 'Lady Madonna', junto con el éxito de Moody Blues 'Go Now' y una versión para piano solo del clásico de Tin Pan Alley 'Baby face'.