Paul McCartney se pronunció sobre la versión de Beyoncé de "Blackbird"

“Hablé con ella por FaceTime y me agradeció por escribirlo y dejarla hacerlo. Le dije que el placer era todo mío y pensé que había hecho una versión espectacular de la canción. Cuando vi las imágenes en la televisión a principios de los años 60 de las niñas negras siendo rechazadas en la escuela, me pareció impactante y no puedo creer que todavía en estos días haya lugares donde este tipo de cosas estén sucediendo ahora mismo. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé puedan hacer para aliviar la tensión racial sería algo grandioso y me enorgullece mucho”.

Embed - Paul McCartney on Instagram: "I am so happy with @beyonce’s version of my song ‘Blackbird’. I think she does a magnificent version of it and it reinforces the civil rights message that inspired me to write the song in the first place. I think Beyoncé has done a fab version and would urge anyone who has not heard it yet to check it out. You are going to love it! I spoke to her on FaceTime and she thanked me for writing it and letting her do it. I told her the pleasure was all mine and I thought she had done a killer version of the song. When I saw the footage on the television in the early 60s of the black girls being turned away from school, I found it shocking and I can’t believe that still in these days there are places where this kind of thing is happening right now. Anything my song and Beyoncé’s fabulous version can do to ease racial tension would be a great thing and makes me very proud."