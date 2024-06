Las 10 canciones más escuchadas en Argentina según Apple Music

El primer puesto se lo lleva Trueno con su canción "Real Gangsta Love" . Esta canción no solo captó la atención del público argentino, sino que también resuena a nivel mundial gracias a su ritmo contagioso y letras que exploran temas de amor y vida urbana desde una perspectiva fresca y auténtica. Trueno, conocido por su habilidad lírica y carisma en el escenario, consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes de la escena musical argentina contemporánea.

Es la octava canción del Ultimo Baile, el tercer disco del rapero de la Boca, lanzado el 23 de mayo de este año.

2. Perdonarte, ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules y Emilia

Este éxito fusiona el característico sonido de cumbia de Los Ángeles Azules con la voz de Emilia, creando una melodía pegajosa que ha cautivado a los oyentes tanto en Argentina como internacionalmente.

3. La_Playlist.mpeg - EMILIA

4. Please Please Please - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, conocida por su versatilidad musical, presenta "Please Please Please", una canción que combina pop melódico con elementos de música electrónica. El tema destaca por la voz única de Carpenter y sus letras emotivas, que conectan con un amplio público tanto en Argentina como a nivel global.

5. LUNA - Feid y ATL Jacob

6. Never Let Go - Jung Kook

7. Hoy - Valentino Merlo X The la planta

9. Santa - Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr

8. Espresso - Sabrina Carpenter

10. IMAN (Two Of Us) - Maria Becerra

María Becerra, una de las artistas argentinas más influyentes en la escena musical actual, presenta "IMAN (Two Of Us)". La canción combina letras emotivas con un ritmo pegajoso, mostrando la habilidad de Becerra para conectar con sus fans a través de su música urbana y contemporánea.

Cada una de estas canciones no solo refleja la diversidad musical presente en Argentina, sino también la habilidad de los artistas para capturar la atención del público con propuestas innovadoras y emocionantes en la plataforma de Apple Music.