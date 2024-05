Trueno reveló que fue estafado por su antiguo equipo de trabajo: "Tuve que arrancar de cero"

Trueno cerró al blanquear que “con una cláusula chiquita eran los dueños de ‘Atrevido’, de ‘Bien o mal’, de todas mis canciones y les tuve que pagar para que eso vuelva a ser mío. Cosas que pasan”.

Trueno y sus opiniones sobre estafas

En diciembre del año pasado expuso su separación de Tierra, la agencia de desarrollo de artistas musicales y sello discográfico que fundó su anterior manager, Don Chodis. Contra él y todo el equipo volcó todo su malestar en las redes sociales.

“2023 fue un año de cambios y de transición, donde tuve que aprender muchas cosas: deshacerme de gente falsa, un equipo de trabajo que me estafó, tener que luchar junto a mi madre y mi abuela contra la peor enfermedad, entre otras cosas que no exteriorizo. Ahora soy un nuevo Mateo, más cercano a mi público y con más ganas de todo, ahora sí”, escribió en un tuit que publicó el pasado 15 de diciembre. “2024 es el año, es nuestro y no hay brake para nadie. Nuevo disco, nueva era. Y si no te gusta, cambia el canal porque estamos bien vivo, bichito de luz”.