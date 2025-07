Llega el Drácula "humanizado" de Luc Besson, con Christoph Walz

El director agrega que no quería un personaje con “superpoderes” al estilo americano, sino uno con habilidades más plausibles. “Por ejemplo, usa un perfume para atraer a jóvenes mujeres hacia él, ya que no puede ir a donde quiera. Me recuerda también al magnate excéntrico William Randolph Hearst: como él, mi Drácula es un esteta, amante de las cosas bellas, telas sedosas, anillos y viajes. Me inspiré más en ese lado dandy que en Nosferatu”.

En esa línea, a es insoslayable recordar “‘Entrevista con el vampiro” o “Déjame entrar’ o “Drácula de Bram Stoker”, la fantástica adaptación de la obra del escritor irlandés por parte de Francis Ford Coppola.

La mirada de Besson va en busca de una profundidad particular: “Desde el comienzo, el Conde Drácula tiene un aura real: es el príncipe de la región, y aunque joven, es un líder nato. Quería mostrar que no necesariamente le gusta la guerra: lucha en nombre de Dios, pero preferiría quedarse con su esposa. De hecho, dice: va a ser una batalla sangrienta. ¿De verdad Dios quiere esto? No entiende por qué debe recurrir a tanta violencia y muerte, pero lo hace por fe. Es comprensible que, al regresar de la guerra, se sienta traicionado”.

Besson ambienta la historia en París. “A los ingleses no les molesta convertir ‘Los Miserables’ en un musical, ¿por qué habrían de molestarse porque yo lleve a Drácula a París?. También me interesaba la fecha del 14 de julio de 1889: es el centenario de la Revolución, y París está de celebración. Todas las trayectorias de los personajes confluyen en ese momento, y fue una fuente de emoción y dinamismo increíbles. Este contexto también puede explicar por qué un vampiro pasa desapercibido en París: la policía y la población están ocupadas con otras cosas. Me gusta esa construcción, como una sinfonía, que culmina en un clímax: Mina ha desaparecido, Drácula está en escena, el sacerdote no sabe dónde buscarlo. Había ahí una energía que me encantó. Y para quienes conocen mi filmografía, sabrán que amo París”.

Drácula está encarnado por Caleb Landry Jones en tanto Waltz hace al sacerdote. “Organicé una proyección anticipada de “Dogman” para él, porque sé que a los grandes actores les interesa más el jugador que el juego. Y cuando vio a Caleb, dijo que sí de inmediato, incluso antes de leer el guion. Ambos actores son muy precisos y siempre están buscando superarse. Personalmente estoy abierto a que los actores me pidan repetir una toma, porque quiero que sientan que el set está a su disposición y que tienen tiempo para expresarse. Christoph se tomaba el tiempo de colocar su voz y sus gestos y para la tercera o cuarta toma ya estaba ‘caliente’. Entonces podía pedirle que retomara algún elemento de la primera o segunda toma, y lo hacía. A veces llegábamos a 15 o 20 tomas, no porque no pudiera hacerlo, sino porque iba construyendo la intensidad poco a poco. A veces, durante 5 o 6 tomas, explorábamos un matiz, y luego otro distinto durante otras 5 o 6. Ese es el momento más importante, porque después, en el montaje, tienes una cantidad de material increíble y el lujo de poder afinar la escena como quieras”.

Se trata sin dudas de una versión íntima, brutal y humana, la resignificación de uno de los mitos más persistentes del imaginario colectivo. Besson deja de lado el artificio digital de sus producciones pasadas para adentrarse en el terreno más humano y monstruoso de lo trágico.

Caleb Landry Jones es un vampiro frágil que esconde violencia contenida en tanto Waltz aporta un halo entre perverso y trágico Lejos de encarnar el mal, “Drácula” es un hombre lastimado por el amor, la pérdida, el tiempo, una criatura en ruinas. Lejos del depredador seductor, Besson busca la intimidad emocional, el trauma y la melancolía en esta versión sombría y dolida, que dialoga con el romanticismo gótico, a tono con las sensibilidades actuales.