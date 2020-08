Los Psychedelic Furs, de regreso

Gracias al director John Hughes y, sobre todo, a su estrella adolescente Molly Ringwald (que le obligó a escuchar el disco a su mentor), hubo un momento a comienzos de los años 80 donde el hit del momento, “Pretty in Pink”, estuvo a cargo de los Psychedelic Furs, banda post punk por excelencia con metáforas románticas empezando, justamente, por el tema de ese film. La característica que hizo único al grupo no sólo tiene que ver con sus letras, sino más bien con la ronca, histriónica voz del líder, Richard Butler, y también por ser una de las escasas bandas de la historia del rock que eligieron como instrumento líder al saxo (en este disco, a cargo de Mars Williams, que por momentos, casi se pasa de la raya con sus solos). Como los Psychelic Furs no entraban a un estudio en casi dos décadas (este es el lado bueno de la pandemia, si hubiera alguno) asombra el nivel de los mejores tracks de “Made of Rain”. Butler se burla de todo, y sobre todo de sí mismo en el primer y brillante track “The Boy Who Invented Rock And Roll”, que al mismo tiempo homenajea a sus ídolos.