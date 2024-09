Los restos de "La Tota" Santillán descansarán junto a los de Rodrigo Bueno

Rodrigo Bueno murió en el año 2000 en un trágico accidente que conmovió a todo el país ya que el cantante estaba en pleno auge de su carrera musical.

En una entrevista, Santillán había asegurado que se le vino el mundo abajo: "En el momento que ocurrió el accidente, yo estaba en Morón, en una discusión con mi pareja y, de alguna manera, lo predije. Me llamó Ricardo Casquero, después el más crudo de los llamados fue el de Mayol que me dijo: ´Se murió tu amigo´. Ahí se me vino el mundo abajo. Lo abracé en el asfalto, le dije que se tenía que levantar para irnos a trabajar".

La "Tota" murió el domingo como consecuencia de un incendio en su casa de Ituzaingó, que se está investigando si fue provocado por él o si fue accidental.

"Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", aclaró su hermano Horacio durante el último adiós al conductor, de 57 años.