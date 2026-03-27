Murió Marta Lubos, actriz de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión + Seguir en









La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su versatilidad y su extenso recorrido artístico.

Marta Lubos murió a los 82 años y fue despedida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

La actriz Marta Lubos murió a los 82 años, según informó este viernes la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La entidad la despidió como una intérprete de “destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión” y destacó su versatilidad para trabajar tanto en la escena alternativa como en producciones de mayor escala.

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Desde la cuenta de Facebook de la actriz, su familia invitó a despedirla este viernes 27 de marzo, entre las 17 y las 21.30, en Zuccotti Hnos., Thames 1164, Sala 1, CABA. En el mensaje, sus hijos señalaron: “Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales”.

Tras conocerse la noticia, colegas y amigos comenzaron a recordarla en redes sociales. Cecilia Chiarandini la despidió con un mensaje en el que destacó el privilegio de haber compartido escenario con ella, mientras que Osmar Núñez la recordó como una amiga “talentosa y bella”. Desde Timbre 4 también expresaron su pesar y la definieron como una “gran actriz, gran persona”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2037526201737117732&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despedimos a nuestra afiliada, la actriz Marta Lubos, quien desarrolló una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/bWKlqMya4g — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) March 27, 2026 Teatro, cine y televisión: una carrera extensa y diversa Lubos desarrolló una carrera amplia en los escenarios, la pantalla chica y el cine, donde construyó un recorrido sostenido y reconocido por sus pares. A lo largo de los años recibió distinciones como los premios María Guerrero y ACE, entre otros reconocimientos a su labor artística.

Su ingreso a la actuación no fue temprano: cerca de los 40 años decidió dar un giro en su vida profesional y comenzó a formarse con Alejandra Boero, mientras todavía trabajaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior. Sus primeros pasos en el escenario fueron junto a Eduardo Riva, dentro de la cooperativa Serio o no Serio, hasta volcarse de lleno a la actuación.

En teatro participó en una extensa lista de obras, entre ellas El diccionario, La reina de la belleza, Lisístrata o la rebelión de las mujeres, En casa, A Margarita, El crepúsculo de las especies, Dínamo, Incendios, Amanda vuelve, Budín inglés, Lengua madre sobre fondo blanco y Temperley. En cine integró elencos de películas como Diarios de motocicleta, La niña santa, Whisky Romeo Zulu, Siempre es difícil volver a casa, La mirada invisible, Patagonia, El inventor de juegos, Fanny camina y Gauchito Gil. En televisión, en tanto, participó en producciones como Televisión por la inclusión, La celebración, Mujeres asesinas, 099 Central, El deseo y Broder. Además de su trabajo como actriz, también se desempeñó como docente en Andamio 90 y en otros espacios de formación actoral. Su figura quedó asociada a una trayectoria sólida y diversa dentro de la cultura argentina. Lubos tuvo dos hijos, Joaquín y Laura, fruto de su relación con el director Néstor Segade.

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