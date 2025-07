Los Rolling Stones de fiesta: la mítica banda celebró los 82 años de Mick Jagger

El homenaje de los Rolling Stones

El saludo fue publicado en la red social X, desde el perfil oficial de la banda. “Happy Birthday Mick, there's truly no other!! Here's to more music, more moves, and more miles on the road” (“Feliz cumpleaños Mick, ¡realmente no hay otro igual! Por más música, más movimientos y más kilómetros en la ruta”), escribieron.