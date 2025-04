A los 81 años, Mick Jagger se comprometió con su pareja Melanie Hamrick

Mick Jagger está comprometido con su pareja Melanie Hamrick , pero ambos han compartido que no están seguros de si se casarán o no.

“Quizás algún día nos casemos, quizás no. Somos tan felices con nuestra vida actual que me daría demasiado miedo cambiar nada”, explicó. “Intentamos apoyarnos mutuamente, estar ahí el uno para el otro y asegurarnos de que todos sean felices. Eso es todo lo que me importa y por lo que me esfuerzo”.

Los dos se conocieron mientras Jagger estaba de gira con los Stones y comenzaron a salir en 2014. Comparten un hijo llamado Deveraux, que nació en 2016.

Las especulaciones sobre su compromiso surgieron por primera vez en 2023, cuando Hamrick reveló que el anillo de diamantes que la vieron usando llegó después de que el cantante le diera "un anillo de promesa".

O sea, me da risa porque ¿me dio Mick el anillo? Sí. ¿Es para ese dedo? Sí —le dijo a People— . Pero ¿somos como adolescentes excitadas que nos regalamos...? En mi mente, es un anillo de promesa. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa.

La familia de Jagger y su presente musical

Jagger estuvo casado una vez con Bianca Jagger, de 1971 a 1978, y tienen un hijo. También tiene hijos con Marsha Hunt, Jerry Hall y Luciana Giménez Morad.

La noticia del compromiso de Jagger llega después de que él y sus compañeros de banda lanzaran "Hackney Diamonds" en 2023, su 24.º álbum de estudio y el primer álbum con material nuevo desde "A Bigger Bang" de 2005.

El álbum incluyó colaboraciones de Lady Gaga , Elton John , Paul McCartney y Stevie Wonder , e incluyó las últimas grabaciones del fallecido baterista de la banda , Charlie Watts.