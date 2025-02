A 30 años del primer show de los Rolling Stones en la Argentina: el día que el sueño se hizo realidad

Los Rolling Stones en Argentina por primera vez: la historia previa

El 3 de mayo de 1994, la banda dio una conferencia de prensa en Londres en la que anunciaba su gira mundial, el Voodoo Lounge Tour. La novedad principal radicaba en el itinerario. Por primera vez, los ingleses bajaban a Latinoamérica con fechas en México, Brasil, Chile y Argentina.

La paridad entre el peso y el dólar (en medio del Plan de Convertibilidad que regía la economía local durante el gobierno de Menem) hacía mucho más simple su arribo. Daniel Grinbank, el productor encargado de traerlos, había intentado convencerlos en giras anteriores de llegar a Sudamérica, pero la respuesta de Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts había sido negativa. Ahora -en 1995- los ingresos únicamente relacionados a la venta de entradas eran mayores a los u$s20 millones de dólares.

Rolling Stones en Argentina en 1995.jpg Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger y Ron Wood dando una conferencia por primera vez en Argentina.

Pero más allá de lo económico, hubo otra razón de peso para la llegada de la banda: la visita a la Argentina de Keith Richards y su banda The X-Pensive Winos en 1992. Uno de los genios creativos detrás de los Rolling Stones fue testigo de primera mano del amor del público argentino por su música y su banda.

Así lo refleja el propio Richards en su libro autobiográfico "Life": "Con los Winos hicimos otra gira libertina que incluyó a la Argentina, donde nos recibieron con un pandemonio que no se veía desde principios de los sesenta. Los Stones nunca habían estado en el país, y nos tropezamos con una beatlemanía a gran escala, congelada en el tiempo y liberada con nuestra llegada. Hicimos el primer concierto en un estadio para cuarenta mil personas, y el ruido y la energía fueron increíbles. Convencí a los Stones de que era definitivamente un mercado con un montón de gente a la que nuestra música le gustaba de verdad".

De vuelta a la Argentina, ya en octubre de 1994 llegó el momento de la venta de entradas. La gente se agolpó en las boleterías del Estadio Monumental, fue todo tan masivo que la venta se adelantó de las 10hs del 15 de octubre a las 00hs de dicho día.

Lamentablemente se produjo un incidente que acabó con un muerto: en medio de la avalancha, un joven identificado como Fabián Maldonado sufrió el robo de su mochila y lo degollaron cuando se prestaba a recuperarla. La justicia encontró culpable a Raúl Zarza y lo condenó a 9 años y medio de prisión.

image.png "Un amor que no entiende de colores", más allá de que los recitales se llevarían a cabo en el estadio de River Plate, el pueblo de Boca Juniors le daba la bienvenida a los Rolling Stones.

La llegada de los Rolling Stones a la Argentina

El 5 de febrero por la noche llegaron los Stones al país. En Ezeiza había un centenar de fans que no lograron tener contacto con sus ídolos. Sin embargo al llegar al lugar en el que se alojarían, en el Hotel Hyatt, cientos de fans desbordaron a la confiada y escasa seguridad. El cantico "Oh vamo’ los Stones" se convirtió en el sonido ambiente recurrente durante esos días.

Según cuenta Grinbank en su autobiografía “Te amo te odio dame más”, Mick Jagger y el resto de la banda "estaban sorprendidos con la locura que se había generado, con la imposibilidad de salir al estar rodeado de fans que los acechaban, y con el griterío constante que no los dejaba descansar del todo. Hacía muchas décadas que no veían fans como los de Buenos Aires”.

Cómo fue el primer show de los Rolling Stones en Argentina

Durante la velada que se coronó con la presentación de los Rolling Stones, hubo lugar para artistas nacionales que funcionaron como bandas soporte. Primero, estuvo Pappo, a partir de las 17.30hs, posteriormente, Las Pelotas desplegó un gran recital que le dejó el lugar a la banda más Stone de aquellos años: Los Ratones Paranoicos, con Juanse a la cabeza.

Rolling Stones en Argentina 1995.webp El impactante escenario del primer show de los Stones en Argentina.

Pasadas las 21.30hs del 9 de febrero llegó el turno de "Sus Majestades Satánicas", el show inició con un cover de Buddy Holly, "Not Fade away". Ese fue el comienzo en cada uno de los 5 shows. Tocaron 23 temas en total. Repasaron muchos de sus clásicos mientras el público deliraba por sus ídolos. Jagger estaba muy enérgico como de costumbre y Richards no paraba de sonreír.

Entre los 23 temas se destacan: "Tumbling Dice", "(I can’t get no) Satisfaction", "Miss You", "Honky Tonk Women", "Symphaty for the Devil", dos temas cantados por Richards ("Before They Make Me Run" y "The Worst"), "Gimme Shelter", "Street Fighting man", "Start me up", "It’s only rock’ n’ roll", "Brown sugar" y el gran final con "Jumpin’ Jack Flash".

La escenografía de esta gira era algo que no se había visto jamás por estas tierras. Además de las impresionantes luces, coronaba el escenario una gigantesca cobra de metal que se movía y arrojaba fuego, generando un calor que se sentía desde la mitad del campo.

Las 60 mil personas salieron fascinadas del recital, todos sintieron que habían presenciado un momento histórico. La vibra fue muy similar durante los cinco shows, con oleadas de gente incrédula viendo uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia.