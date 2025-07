Ávaros, ser los más buenos de la clase y desesperados por billete

Como frutilla del postre el Jefe de Gobierno de CABA, mencionó en su ingreso que en la Ciudad los productores agropecuarios están exentos del Impuesto a las empresas del sector que tienen domicilio fiscal en ella, pero olvidándose que esas firmas de acuerdo al artículo 13 del Convenio Multilateral en su primer párrafo en su segunda oración -luego del punto- establece que solo tributan por el 15% del importe total y de acuerdo al coeficiente único establecido en el régimen general de dicha ley convenio. Por lo cual el monto a ingresar es mínimo y se reduce aún más en caso de exportaciones porque este impuesto no queda integrado en esos casos y se reintegra lo abonado anteriormente.

GUILLERMO FRANCOS NICOLÁS PINO LA RURAL Nicolás Pino junto a Jorge Macri y Guillermo Francos. Jefatura de Gabinete

Eliminación de Retenciones. Basándose como lo hacen desde hace más de 20 años, en que es un atropello y no los dejan producir, pero olvidándose que en las reuniones del Diálogo Social establecido por la Iglesia Católica argentina desde noviembre de 2001, y más específicamente en enero de 2002, ellos mismos propusieron la aplicación de retenciones a todo lo producido por el agro como manera de estabilizar la economía de nuestro país luego del desastre producido a nivel económico, financiero y social por el proceso de la convertibilidad entre 1998 y 2001, en un porcentaje del 33%.

Reforma Laboral urgente, haciendo fuerza primordialmente en el Fondo de Cese Laboral para no pagar indemnizaciones y evitar los juicios laborales que no existirían si pagarán los aportes patronales más las cargas sociales por el 100% del personal rural ocupado en los campos. Ya que como sabemos, y lo establecido oportunamente por la UATRE del fallecido Momo Venegas, era cercana al 60% del personal y que incluso hoy tenemos como muestra un peón tiktokero que fue despedido de su trabajo hace cerca de un mes y lo sacaron solo con lo puesto.

Otorgamiento de créditos más blandos para los productores, cuando hoy los bancos están entregando instrumentos crediticios por cerca de 50%, siendo una tasa de interés de créditos personales en torno al 85% TNA y real de 127%. O sea, el doble de la de crédito para el sector.

Diferenciaciones impositivas a quienes compren maquinaria agrícola importada. Parece que a la gente de la SRA no les importa nada de nada lo que pase con el personal a la industria de la maquinaria agrícola nacional, que posee su polo productivo principal en el complejo instalado en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Esto significa solamente que el nivel de avaricia que posee esa ala de la Mesa de Enlace, que representa únicamente al 20% de los productores agropecuarios del país y al 80% de la producción total, no tienen ningún interés en los pequeños y medianos productores como son Federación Agraria, CONINAGRO y CARBAP.

Exposición Rural: el discurso de Javier Milei

Sucediéndolo en el orden establecido de discurso, luego fue la hora del Presidente de la Nación, quien desconociendo el origen de las retenciones enero de 2002, como también que fueran sacadas en 2016 y reinstaladas en 2018 por miembros de su actual equipo económico, las trato de “nefastas y siniestras” ante la falta de concientización de alguien que solo se maneja por lo que dicen las pantallas de Excel, sin saber -actualmente- cómo piensa y actúa la sociedad argentina y la “casta” del poder económico, que lo maneja a su antojo.

Al eliminar esa restricción los precios internos se igualarán a los precios internacionales. No habría problemas si los salarios estuvieran al nivel internacional y no a niveles subsaharianos, por lo cual terminaría de mandar a los trabajadores a la indigencia en lugar de profundizar la pobreza de ellos iniciada en el período 2016-2019, puesto que anteriormente no existía esa categoría de pobres.

En el orden del discurso, siguió denostando a la justicia social por generar movilidad social ascendente, permitiendo que los hijos de los pobres obtengan títulos universitarios y se muestren con mejores aptitudes que los de la casta/oligarquía, como se evidenció con los exámenes de residencias médicas de esta semana y no pueden aceptar que sean realmente prodigios intelectualmente demostrado por sus calificaciones.

Para terminar haciendo alarde de su “enorme bondad”, comunicó una baja de retenciones a productos agropecuarios del 20% en granos y 26% en productos cárnicos, aunque lo que no mencionó en ninguna parte de sus discurso es que esta semana -primeros cuatro días post finalización de la baja transitoria de retenciones- el BCRA perdió la suma en U$S 372 millones de las reservas brutas, como tampoco que sigue incumpliendo el acuerdo con el FMI en la parte que le exigían que suba las retenciones al máximo permitido por el Presupuesto 2023, ya que el gobierno anterior comunicó que debido a un pacto de caballeros no iba a llevarlas más de lo pautado en septiembre 2022 y duró hasta enero 2025.

Por lo tanto, si bien la primera revisión del acuerdo de abril 2025 fue aprobada a nivel técnico, hoy corren riesgos las revisiones posteriores que deba realizar este gobierno como el desembolso que debería realizar el organismo internacional antes del jueves 31 de julio ya que el viernes 1º de agosto se debe abonar deuda por un total cercano a u$s800 millones.

Aunque para cerrar terminó diciendo las mismas incoherencias de siempre y tratando de poner a los miembros del agro contra los gobernadores, que le están reclamando los fondos que la Nación no entrega desde hace mas de un año para así generar el superávit fiscal en base a la parte no utilizada del ICLDC (combustibles), por lo que va de este año en cerca de $180.000 millones, como por los ATN no distribuidos de $700.000 millones (únicamente por 2025). Así es fácil ahorrar, si además la coparticipación esta solamente transferida en menos de un 20%.

Como tampoco mencionó que, en un esfuerzo por mantener a flote la intervención en todos los dólares, les solicitan a los trabajadores que paguen los créditos ANSeS que recibieron en septiembre y noviembre de 2023 con quitas de hasta 40% de capital por montos que ascienden hasta casi $ 1 millón y se descuentan en cuotas cercanas a los $ 50 mil mensuales, señal que están pidiendo la hora y necesitan recomponer el FGS tan usado para mantener los dólares de la bolsa a raya con bonos del ese Fondo. Hoy sería bueno un pedido de informe del mismo por el período del 31 de marzo al 30 de junio 2025 de diputados y/o senadores nacionales.