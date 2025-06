"Mindhunter", la serie de Netflix creada por David Fincher, podría volver con una trilogía de películas

“Mira, hace unos meses tuve una reunión con David Fincher en su oficina y me dijo que existe la posibilidad de que vuelva como tres películas de dos horas, pero creo que es solo una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando, pero David tiene que estar contento con los guiones.

Me sentí muy afortunado y privilegiado de haber podido hacer esa serie. Me encantaría que volviera. Creo que, como dije, me dio un poco de esperanza cuando tuve esa reunión, pero todo tendría que coincidir. La buena noticia es que estamos en Netflix con The Waterfront, y esas películas también se lanzarán en Netflix. Así que creo que, en cuanto a fechas y logística, todo se podría arreglar, pero tiene que ver con que David tenga el tiempo, las ganas y esté contento con el material. Y, bueno, esa es una gran incógnita”.

De qué trata Mindhunter

Mindhunter sigue a dos agentes del FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (McCallany, junto con la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv), quienes se adentran en el mundo de los asesinos seriales a finales de los años 70. La trama se centra en su innovador trabajo en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, donde estudian las mentes criminales a través de entrevistas con asesinos encarcelados, con el objetivo de aplicar este conocimiento para resolver crímenes y entender mejor el comportamiento criminal.