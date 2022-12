Los protagonistas de "Cheers" se expresaron sobre la muerte Kirstie Alley

“Estaba en un avión hoy e hice algo que rara vez hago. Vi un viejo episodio de Cheers ”, dijo Danson, quien interpretó a Sam Malone, en un comunicado al portal Deadline. “Fue el episodio en el que Tom Berenger le propone matrimonio a Kirstie, quien sigue diciendo que no, aunque ella quiere desesperadamente decir que sí. Kirstie estuvo realmente brillante en eso. Su habilidad para interpretar a una mujer al borde de un ataque de nervios fue conmovedora e histéricamente divertida. Me hizo reír hace 30 años cuando filmó esa escena, y hoy me hizo reír igual de fuerte. Cuando bajé del avión, escuché que Kirstie había muerto. Estoy tan triste y tan agradecido por todas las veces que me hizo reír. Envío mi amor a sus hijos. Como bien saben, su madre tenía un corazón de oro. La extrañaré”.

Grammer, quien interpretó al Dr. Frasier Crane, dijo: “Siempre creí que el dolor por una figura pública es un asunto privado, pero diré que la amaba”.

Alley hizo su debut como el personaje de Rebecca Howe en la exitosa serie de NBC en 1987 para la sexta temporada del programa luego de la salida de Shelley Long. Aunque Alley había interpretado anteriormente a Saavik en "Star Trek II: The Wrath of Khan", fue el papel de Rebecca lo que le valió un premio Emmy y la catapultó al siguiente nivel de su carrera.

Luego ganó otro Emmy por su papel protagónico en el telefilme "David's Mother" de 1994 y fue nominada en 1998 por su papel principal en "Veronica Closet" de NBC. También obtuvo una nominación al Emmy por un papel secundario en la miniserie de 1997 "The Last Don".

“Kirstie era una persona y amiga única y maravillosa. Su alegría de ser no tenía límites”, dijo Perlman, quien interpretó a Carla Tortelli. “Nos hicimos amigos casi instantáneamente cuando se unió al elenco de Cheers. Amaba a los niños y mis hijos también la amaban a ella. Tuvimos fiestas de pijamas en su casa, con búsquedas del tesoro que ella creó. Organizó fiestas masivas de Halloween y Pascua e invitó a todo el equipo del programa y sus familias. Quería que todos se sintieran incluidos. Amaba profundamente a sus hijos. Nunca he conocido a nadie remotamente como ella. Me siento tan agradecida de haberla conocido. La voy a extrañar mucho, mucho”.