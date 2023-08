Murió el actor de Game of Thrones Darren Kent

Darren Kent , actor reconocido por su labor en la serie Game of Thrones y de reciente aparición en el filme Calabozos y dragones: Honor entre ladrones , murió el pasado viernes a los 36 años, aunque su agencia de talentos, Carey Dodd Associate, recién confirmó su deceso en las últimas horas, a través de un comunicado.

Entre sus créditos aparecen participaciones en Los miserables, la serie EastEnders y The Frankestein Chronicles, entre otros.

Sin embargo, fue su intervención en Game of Thrones la que le valió el mayor reconocimiento a nivel popular.

Kent también destacó como escritor y director con el cortometraje You Know Me, de 2021, lo que le valió varios premios.