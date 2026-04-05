Donald Trump amenazó con "desatar el infierno" si no se abre el estrecho de Ormuz: "Malditos locos" + Seguir en









El presidente de EEUU advirtió a Irán si no abre el paso clave para el petróleo mundial, aunque aseguró que hay “muchas posibilidades” de alcanzar un acuerdo en las próximas horas.

El enojo de Donald Trump contra los iraníes en medio de las negociaciones.

En un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, combinó este domingo fuertes amenazas contra Irán con la posibilidad de un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

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En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario aseguró que ve chances concretas de descomprimir el conflicto en el corto plazo. “Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando”, afirmó en una entrevista con el corresponsal Trey Yingst.

Sin embargo, Trump volvió a endurecer su discurso horas antes y advirtió que, si no se alcanza una solución, está dispuesto a escalar el conflicto. Incluso deslizó la posibilidad de una ofensiva directa sobre los recursos energéticos iraníes: dijo que evalúa “volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo”.

HFI-yDNXoAEVFM5 El exabrupto de Donald Trump este domingo El mandatario ya había extendido hasta este domingo 6 de abril a las 20:00 (hora de Washington) el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la escalada bélica que comenzó el 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

En paralelo, el líder republicano reiteró sus amenazas a través de su red social Truth Social, donde anticipó posibles ataques a infraestructura clave. “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, escribió. En otro mensaje, elevó aún más el tono: “Abran el estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”.

El estrecho de Ormuz, el epicentro del conflicto El cierre del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de preocupación a nivel global, dado su impacto directo sobre el mercado energético. La interrupción del tránsito de crudo ya presiona al alza los precios del petróleo y genera temores sobre nuevas disrupciones en las cadenas de suministro. Un eventual ataque estadounidense contra instalaciones iraníes podría intensificar aún más esa dinámica, con consecuencias directas sobre los costos de la energía, el combustible y los alimentos a nivel global. Días atrás, Trump también había anticipado que Estados Unidos podría atacar “con dureza” a Irán en un plazo de dos a tres semanas, aunque hasta el momento no presentó un plan concreto para resolver el conflicto ni detalló una estrategia para garantizar la reapertura de Ormuz. En este escenario, el mercado internacional se mantiene en alerta, mientras la evolución de las negociaciones en las próximas horas será clave para definir si la tensión escala hacia un conflicto mayor o se encamina hacia una desescalada diplomática.