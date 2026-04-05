Temporal devastador en Tucumán: familias atrapadas por el agua piden auxilio urgente tras el desborde de ríos

La crecida del río Chirimayo y las lluvias intensas provocaron evacuaciones, rutas cortadas y viviendas inundadas en el sur provincial.

Un fuerte temporal en Tucumán dejó a numerosas familias atrapadas en viviendas inundadas en Santa Rosa de Aguilares, donde el avance del agua obligó a pedir rescates urgentes y generó evacuaciones durante la madrugada, mientras ríos desbordados, rutas cortadas y graves daños estructurales profundizan la crisis en el sur provincial.

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La situación más crítica se registra en Santa Rosa de Aguilares, donde el agua ingresó con fuerza en las viviendas y dejó a vecinos completamente aislados. Muchas familias quedaron sin posibilidad de salir por sus propios medios y dependen de operativos de asistencia para ser evacuadas.

El foco de mayor afectación se ubica en la zona de La Calera , donde los caminos permanecen cortados y el desborde del río Medina complicó aún más el acceso.

El temporal estuvo impulsado por lluvias intensas en zonas altas como Las Estancias, lo que provocó una crecida repentina del río Chirimayo. La fuerza del agua destruyó defensas, arrastró árboles y generó daños estructurales en distintos puntos.

En Alpachiri, el caudal afectó la base del puente principal y dejó completamente interrumpida la ruta nacional 65. A esto se suman cortes en la ruta 307, donde el arrastre de sedimentos y los derrumbes bloquearon la circulación.

El avance del agua generó evacuaciones de emergencia durante la madrugada.

Las consecuencias del temporal también se registran en otras localidades del sur tucumano. En Villa Quinteros y el departamento Chicligasta, el ingreso de agua a las viviendas y la crecida del arroyo Barrientos complican la situación.

En San Miguel de Tucumán, la capital provincial, se reportaron anegamientos importantes en distintos sectores, especialmente en las zonas norte y sur y en el área de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Murió un nene de 12 años durante el temporal

En medio de la emergencia, se confirmó la muerte de un niño de 12 años en San Miguel de Tucumán. El menor recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba en una zona con agua acumulada producto de las lluvias.

ssstwitter.com_1775397763452 Un nene de 12 años murió electrocutado en medio del temporal en la capital provincial.

El hecho ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista. El origen de la descarga aún no fue determinado.

El niño, identificado como Lisandro, cursaba el último año de la primaria. Se trata de la única víctima fatal confirmada hasta el momento como consecuencia del temporal.

Un fenómeno que superó las previsiones

Aunque regía una alerta amarilla, la intensidad del temporal superó los pronósticos y generó una emergencia en múltiples puntos de la provincia. Las lluvias provocaron inundaciones, arrastre de sedimentos y daños en caminos en localidades como Monteros, Arcadia y Piedra Grande.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevos desbordes en ríos como el Chirimayo, El Membrillo y Medina. Si bien algunos cursos de agua comenzaron a descender, la situación continúa siendo inestable y bajo vigilancia.