Murió el cantante, actor y activista Harry Belafonte

Belafonte protagonizó varias películas, incluyendo Bright Road, Carmen Jones, Buck and the Preacher y Uptown Saturday Night, las dos últimas junto a Poitier. También produjo películas como Beat Street, y más adelante en su carrera apareció en películas como White Man's Burden, Kansas City y Bobby .

Fue conocido como uno de los primeros productores negros en televisión, ganando un Emmy por su producción de CBS Tonight with Belafonte .

Nacido en Harlem en 1927, su madre lo envió más tarde a su isla natal, Jamaica. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, regresó a Nueva York y más tarde se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Fue dado de baja con honores y nuevamente regresó a Nueva York, donde trabajó en varios trabajos antes de encontrarse dibujado en el Taller Dramático de la New School of Social Research bajo la tutela del reconocido director alemán Erwin Piscator, fue compañero de clases de la talla de Marlon Brando, Walter Matthau y Tony Curtis.

Belafonte se convirtió en una estrella de la música y su gran álbum llegó en 1956 a través de "Calypso", que se grabó tres años después de su primer sencillo ampliamente lanzado, "Matilda". Si bien el calipso era su sonido característico, grabó gospel, estándares estadounidenses, blues y melodías de espectáculos.

A él y al manager Ken Kragen se les atribuye haber guiado y dirigido el proyecto USA for Africa, que generó el sencillo estelar "We Are the World" en 1985. Su trabajo humanitario lo vio abogar por la liberación del encarcelado Nelson Mandela en Sudáfrica. y ser nombrado asesor cultural del Cuerpo de Paz por el presidente John F. Kennedy. También fue Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, el segundo estadounidense en ocupar el cargo.

Belafonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en noviembre del año pasado. Le sobreviven su esposa, sus hijas Shari, Adrienne y Gina y su hijo David, y numerosos nietos.